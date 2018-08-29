上海启动P2P网贷机构合规检查 涉嫌严重违法违规经营机构将移送公安司法机关

上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治联合工作办公室昨日召开会议，部署启动P2P网贷机构合规检查相关工作。据了解，通过合规检查，对涉嫌严重违法违规经营的机构，将及时移送公安司法机关查处打击。

据《新京报》消息，上海市金融服务办公室网站发布的公告称，此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容，重点围绕P2P网贷机构是否坚守信息中介定位、是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息、是否对出借人实行刚性兑付、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理、是否向出借人充分披露借款人风险信息、是否坚持小额分散的网络借贷原则、是否发售理财产品募集资金、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入等10项内容展开。

消息指出，上述公告称，此次合规检查组织实施过程中，各区将进一步压实企业主体责任，做好政策传递和压力传导，督导P2P网贷机构结合自身经营情况按要求深入开展自查，并积极配合自律检查、行政核查，对自查发现的问题和风险点应切实做到边查边改、即查即改、有序化解风险、切实保障出借人合法权益；通过合规检查，将依法依规开展分类处置，对涉嫌严重违法违规经营的机构，将及时移送公安司法机关查处打击，对基本符合信息中介定位和各类标准的P2P网贷机构，将按规定报请国家有关部门将其接入相关信息披露和产品登记系统。

“下一阶段，市整治办、市网贷整治办将根据国家及本市工作部署，组织各区、各有关行业协会有序推进机构自查、自律检查、行政核查等合规检查相关工作。”公告中写到。



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