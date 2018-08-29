全台本土登革热再添六例 台中病例总数超越新北

短短两周内台中市本土登革热病例总数已超越新北市，对此卫福部疾管署今公布，全台再添六例，目前台中已累积25例、新北市22例。其中台中市五例新个案，三人为开心农场相关群聚，但另两人发病前未至开心农场或其周边，仅曾至同区祥兴里和长荣里，目前感染源待理清，不排除疫情已向外扩张。

据联合新闻网报道，疾管署副署长罗一钧表示，台中市个案分別居住于大里区、太平区、东区与北区，年龄介于20多岁至80多岁，个案陆续于20日至24日发病后就医，经检验确诊为第一型登革热，目前四人住院中、一人在家休养。五个案中仅一名是开心农场承租户，两例曾在开心农场或内新市场四周活动，另两名活动史已超出群聚感染范围，可能社区中有隐性患者，病媒蚊已进入社区。

罗一钧指出，目前大里区开心农场及周围的同区东昇里、祥兴里、长荣里、西荣里、内新里、日新里都是高风险区，台中市政府以“环境整顿为主、喷药防治为辅”为原则，正加强执行大规模户外区块联合防治。另外，地方卫生单位也持续就农场承租户232户进行每日追踪健康情形，快筛院所增加至57家。。

新北市新个案为新庄区丰年里60多岁女性，住家与琼林里相关群聚个案住家或活动地相近，26日发病，经就医检验确诊为第二型登革热，目前住院中。罗一钧表示，新北市近期新增个案明显减少，疫情逐渐趋缓，新北市政府预计30日起连续四天，针对新庄区疫情热区12里户外区块执行联合防治，以期及早控制疫情。

今年截至28日台湾共计53例登革热本土病例，分別为台中市25例，其中与开心农场有关的群聚感染为21例、新北市新庄区22例、台北市及嘉义县各两例、桃园市及高雄市各一例。罗一钧说，目前各地逐渐放晴，但仍有地区有偶阵雨，不利登革热防治，呼吁民众把握放晴后的黄金48小时，清除轮胎、帆布、盆栽垫盘等积水容器，避免病媒蚊滋生。



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