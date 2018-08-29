2018中国民营企业500强出炉

中华全国工商业联合会今日发布“2018中国民营企业500强”榜单及调研分析报告。华为投资控股有限公司以超6000亿元(人民币，下同，约1200亿新元)营收，继续领跑民营企业；苏宁控股集团、正威国际集团有限公司分列第二、三位。

据中新网报道，2018中国民营企业500强峰会在辽宁沈阳举行。全国工商联副主席黄荣发布《2018中国民营企业500强调研分析报告》(简称《报告》)。

《报告》指出，与去年相比，民营企业500强榜单发生较大变化，有104家企业新进入榜单；进入榜单的企业营收门槛也上升至156.84亿元。民营企业500强中有17家进入世界500强，较去年增加一家。

《报告》显示，民营“超大型”企业不断增加，去年营收额在3000亿元以上的企业有九家；民营企业质量效益和社会贡献继续加大，500强企业2017年税后净利润和纳税总额均首次突破万亿元。

《报告》提到，500强企业积极进行产业结构优化升级；参与“一带一路”建设、乡村振兴战略与东北振兴战略；响应打赢“三大攻坚战”号召，在防范化解金融风险、精准扶贫、污染防治等方面发挥重要作用。

峰会上也公布了2018中国民营企业制造业500强与服务业100强榜单。华为投资控股有限公司、正威国际集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司位列制造业500强前三名；苏宁控股集团、京东集团与恒大集团有限公司位列服务业100强三甲。



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