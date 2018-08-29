港府不能掌握红磡站扩建工程细节 不排除凿墙检查

港铁早前委托第三方黄志明资深工程师就红磡站扩建部分进行负重载荷测试，港铁于6月下旬向香港路政署和屋宇署提交荷载测试初步建议书。惟当局鉴于港铁先后提交的报告不相符，与屋宇署所同意的设计也有偏差的事情发展，政府现阶段并不能掌握红磡站扩建部分的实际建造细节，有必要先行厘清。

据网媒香港01报道，当局向立法会提交的文件指出，政府已要求港铁全面检视及核实所有建造记录，并提交予路政署和屋宇署审视，方才有条件考虑荷载测试的方法。因应港铁能否提供足够而可信纳的资料及佐证，政府不排除需要凿开部分月台层板与连续墙的接驳处进行检查。

为加强监督港铁推展沙中线，路政署已采取多项强化措施，包括要求港铁在每月的“项目监督委员会”、“项目统筹会议”和“项目进度会议”中入加常设议程，讨论港铁向承建商的施工所发出的“不及格报告”数据，汇报在工程质量上有任何改善或恶化趋势；路政署工程人员会到工地进行独立的突击检查等。

另外，港铁亦向立法会提交文件指出，就近日发生的事故，尤其是在个別情况下在监督工作上有不足之处及没有适时向政府通报不合规格的工程，港铁明白需要作出改善。港铁董事局又认为，管理层应为编制报告有不准确之处和未有遵守适当程序承担责任。

据了解，港铁董事局已于8月7日批准及宣布重组管理沙中线工程团队，同时董事局辖下工程委员会已委聘顾问，协助检讨“项目综管理系统”下沙中线管理过程和程序，检讨范围包括侦察、记录及通报（包括内部及外部）违规工程的过程及程序。



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