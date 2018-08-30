大陆各地台办施压台商申请居住证

中国大陆自9月1日起开放台湾民众申请居住证后，台商圈就有消息传出，大陆各地台办为“拚业绩”，已动员长住当地的台商、台干与其家属，在开办首日就要去申请，以营造出北京涉台政策受热烈欢迎、台湾民众踊跃响应的假象，其实台商对居住证仍心存观望，但迫于压力，只好开办当天就去排队递出申请表。

据《自由时报》报道，福建省人民政府日前举办“港澳台居民居住证申领发放办法”新闻发布会，福建省公安厅副厅长杜清森表示，福建省规划1217个点可以办理申请。广东省公安厅也宣布将设386个受理点，湖北省与江苏省则约150个点。

一名不具名台商表示，虽然居住证给在大陆的台湾人多项优惠措施，但目前才在起步阶段，很多配合的政策尚属不明，大家仍心存观望，不过，台办人员已积极动员，要求他们在第一天就要递件申请，他们只能被动配合，让他们真的很为难。

他指出，虽然对岸已公布“港澳台居民居住证申领发放办法”，但台商最担心的，还是申请居住证后，海外所得是否要向大陆政府报稅。大陆人大即将通过的“个人所得税法”修正规定，“税收上的居民”须把海外所得缴稅，而在大陆有固定居所的居住证，可能符合所谓的“稅收上的居民”。

民进党立委邱志伟强调，虽然台湾人申请居住证，陆委会认定不违反“两岸人民关系条例”，但蔡英文政府应有国安风险意识，加强管理，要求申请的台湾民众，回台后有申报义务，须向台湾政府登记，毕竟申请居住证是身分认同的渐进做法，若未加以注记，他们回台后在政府敏感机关任职，如中科院或军队，将潜藏国安风险。

民进党立委蔡适应指出，台湾居民居住证格式与大陆一般身分证接轨，都是18码，申领办法并明列须采集指纹，让台湾民众暴露于大陆的监控风险之中，而居住证介于入籍与临时签证中的模糊地带，规避两岸条例规范，但政府仍应有一套妥善管理措施。

对此，陆委会说，开放申请居住证，是大陆对台统战主要环节，虽然提供台湾民众居住服务，但同时也严加监控。对于立委相关提议，会加以研议与因应，以降低可能潜在的风险。

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