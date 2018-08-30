北京高新技术企业可少缴15%所得税

北京市科委相关负责人昨日在市发改委组织的优化营商环境媒体吹风会上介绍，北京组织开展高新技术企业认定工作，凡企业被认定为高新技术企业，便可按15%的税率减少征收企业所得税，去年为高新技术企业减免税额205亿元（人民币，下同，约41亿新元）。

《新京报》的报道称，据市科委高新技术产业化处相关负责人介绍，目前，北京市高新技术企业已达20163家，居中国前列，去年全市共为经认定的高新技术企业减免税额205亿元。据介绍，今年北京市还将继续进行高新技术企业认定。上半年，全市认定了87家技术先进型服务企业。

北京还积极开展加计扣除相关工作，支持更多科技型中小企业对国家研发费用加计扣除税收优惠政策“应享尽享”。相关统计数据显示，2017年，共有5744家科技型中小企业享受到了175%的加计扣除政策，加计扣除额共计147.64亿元，共计减免税额18.25亿元。

此外，北京市科委设立北京市科技创新基金和实施首都科技创新券，分别面向中国国内外高校、科研院所、创新型企业等创新源头，和本市小微企业、创业团队等创新主体，从资金上对创新创业给予支持。目前，科创母基金规模已达200亿元，拟实现基金总规模1000亿元。2018年上半年，科技创新券申请主体共有592家小微企业和23家创业团队，申请金额4694万元。

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