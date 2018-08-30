台湾作家李昂旅游阿富汗被要求到北京办签证

近日，台湾知名小说家李昂日前参加阿富汗旅游行程，在进入阿富汗时，被要求到北京领签证，因为“台湾是中国的一部分”。

据海外网报道，台湾《自由时报》的消息称，台湾作家李昂日前参加旅行社安排的“阿富汗与巴基斯坦”行程，当一行人要从巴基斯坦进入阿富汗时，被告知需要到北京拿签证，九名团员“无奈”打道回府。

李昂称，他们旅行团九个人参加由高宝旅行社安排的“阿富汗与巴基斯坦探奇12天”行程，根据旅行社官网显示，该行程已经维持15年之久，每人团费19万9千元（新台币，约8880新元）。而这次当他们要从巴基斯坦进入阿富汗时，阿富汗领事馆表示，“台湾是中国的一部分”，台湾人签证必须到北京领。李昂一行人只好改道回台湾。

该旅行社则表示，这个行程每个月几乎都有一至两团出发，但过去“没有发生过发给签证被拒的事情”，详细原因目前不方便做任何说明。

事实上，类似的事情早前在欧洲也发生过。

报道称，据台湾联合新闻网8月8日报道，去年，一群在挪威的台湾留学生因签证国籍被标注为“中国”而向当地移民局提起诉愿，希望挪威政府更改标注为“台湾”而不是Kina（挪威语，中国）。但挪威政府最终以“注记未对当事人在挪威的权利和义务造成影响”为由驳回诉愿。

报道也指，早前俄罗斯世界杯的球迷证申请官网上，国籍选项中台湾地区被标注为“台湾（中国）”。台外事部门因此不满，要求俄方“更正”，被俄罗斯外交部一句“遵行一个中国原则”怼了回来。

另外，2016年，台湾一名女大学生到冰岛留学，在当地申请居留证时，“国籍”一栏中注明为“中国”，但该女生对此表示不满，要求冰岛政府机构将此改为“台湾”，在与冰岛政府沟通3个多月后，其新居留证“国籍”一栏直接被列为“无国籍（STATELESS）”。

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