《产经》疑因不亲中遭拒访 日向中方提出抗议

（东京/北京综合讯）针对北京昨日阻止《产经新闻》记者采访中国外交部长王毅与日本外务事务次官秋叶刚男会晤一事，日本政府已向中国方面提出了抗议。

综合《自由时报》、法新社报道，日本外务事务次官秋叶刚男昨日与中国国务委员、外交部长王毅在北京举行会谈。由于有意采访的新闻媒体众多，日本驻中国大使馆决定以抽签的方式，从常驻北京的日本媒体中选出采访者。

虽然《产经新闻》抽中签，但中国外交部疑似认为其立场对华“不友好”，因此拒绝该报采访上述活动。据了解，《产经新闻》为日本的五大报纸之一，立场属于右倾、保守派。

对此，日本媒体为反对中国外交部的行为，决定集体取消采访，以示不满。

日本政府首席发言人菅义伟被问及此事时强调：“日本政府认为，尊重包括言论自由在内的基本人权，是国际社会认同的普世价值，在任何国家确保这些权利都很重要。”

他说：“从这个角度来看，发生这种事情是非常令人遗憾的，我们已向向中国方面提出了抗议。”

报道指，日本外务事务次官秋叶刚男也为此事向中国外交部副部长乐玉成提出抗议。

不过，秋叶刚男表示日中关系正在改善，“我们希望通过高层官员的访问将日中关系推向新的阶段”。

据共同社早前报道，安倍考虑以自民党总裁选举后的10月为目标，力争到时访问北京与中国国家主席习近平举行会谈，并为习近平访日铺路。

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