河北省举报涉枪涉爆奖励最高达8万元

据河北新闻网消息，为鼓励广大群众揭发检举涉枪涉爆违法犯罪行为，提高公安机关发现、打击涉枪涉爆违法犯罪的能力，有效防范和减少枪爆案件、事故的发生，全力维护社会治安稳定，河北省公安厅日前公布《河北省公安机关举报涉枪涉爆违法犯罪奖励办法》。具体内容如下：

一、举报合法配枪单位违法违规购置、储存、使用枪支弹药，经查证属实的，视情给举报人2万元至5万元（人民币，下同，约4000至10000新元）的奖励。

二、举报非法制造、买卖枪支，经查证属实的，视情给举报人5千元至2万元人民币的奖励。

三、举报非法持有、私藏猎枪、射击运动枪、自制火药枪，经查证属实的，一支奖励1万元，两支奖励2万元，3支（含）以上的奖励5万元。

四、举报非法持有、私藏军用枪支，经查证属实的，一支奖励2万元，两支奖励4万元，三支（含）以上的奖励8万元。

五、举报非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、使用炸药、雷管、烟火药、黑火药等爆炸物品，经查证属实的，视情给举报人1万元至3万元人民币的奖励。

六、举报非法运输、储存烟花爆竹，经查证属实的，视情给举报人3千元至1万元人民币的奖励。

七、举报民用爆炸物品生产、销售单位和爆破作业单位违规运输、储存、使用爆炸物品，经查证属实的，视情给举报人2万元至5万元人民币的奖励。

八、通过举报，破获爆炸物品、烟花爆竹、枪支弹药重大案件的，视情给予举报人3万元至8万元人民币的奖励。

九、本标准中所指枪支、爆炸物品等应经公安刑事技术部门鉴定确认。

十、公安机关对举报人的情况严格保密，确保举报人的人身财产安全。

十一、河北省公安厅举报电话：0311—66993331（工作时间），0311—66993100（昼夜），0311—83990134（传真）。

举报信件邮寄地址：石家庄市槐安西路276号河北省公安厅治安管理局，邮政编码050051。

举报电子邮箱：hbszbjq@163.com。

各地公安机关举报电话：110。

公安厅有关负责人表示，凡是群众提供的涉枪涉爆违法犯罪线索，都将逐起核查，依法处理。对举报的有功人员，将严格按照《办法》有关规定予以奖励。

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