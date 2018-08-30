武汉扫黑除恶 打掉涉恶团伙273个

中国扫黑除恶专项斗争开展以来，武汉市委、市政府将扫黑除恶专项斗争作为践行以人民为中心的具体实践和党委政府“一把手”工程。今年，武汉市坚持主动进攻，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展，依法严惩了一批黑恶案件，深挖彻查了一批“保护伞”，督导整顿了一批软弱涣散组织，群众安全感满意度稳步提升，全市扫黑除恶专项斗争工作取得阶段性成效。

据《武汉晚报》报道，截至8月15日，武汉市扫黑除恶专项整治行动共侦办涉黑案件九起，打掉涉恶团伙273个，破获案件583起，刑拘涉黑涉恶嫌疑人员1573名，查封、冻结涉黑涉恶资金1300余万元（人民币，约260万新元）。

报道称，依法审结了中国首例危害长江流域环境资源保护涉黑案，湖北省首例非法中介涉黑案，侦办打击了一批非法“小额贷”“套路贷”、垄断一日游、强揽工程等涉恶团伙。非法“小额贷”“套路贷”“黑中介”等新兴领域和“毒赌黄”等传统领域得到有效治理。群众安全感、满意度大幅上升，武汉荣登“中国十大幸福城市”榜首。

据悉，黑恶势力的猖獗，往往与“保护伞”有关。在专项整治中，武汉市深挖彻查，坚决打掉“保护伞”。

在行动中，武汉市把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”；建立纪检、政法机关对工作中发现的涉黑恶涉贪腐线索双向移送和结果反馈机制，双方发现的问题线索需在三个工作日内移交完毕。

明确将党员干部涉黑涉恶涉腐败、充当黑恶势力“保护伞”等10类问题作为查处重点。截至目前，查处涉黑涉恶案件党员干部25人。

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