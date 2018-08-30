北约前司令：台湾参与印太战略 可不激怒大陆

对于台湾参与印太战略，美国北大西洋公约组织（NATO）盟军最高司令部前司令史塔福（James G. Stavridis）今表示，台湾是区域及其他国家共同合作的重要对象，他认为台湾参与印太战略不一定是要采取引起大陆激怒的方式，而是可以善用外交手腕的方式进行。

据中时电子报消息，史塔福今出席“印太安全对话”发表演讲，并从海权角度，分析印太地缘政治及台湾的角色。

史塔福会前接受媒体访问时表示，大陆在南中国海建人造岛是非常挑衅行为，这将成为美中及中国大陆与其他国家关注的焦点，他认为避免南中国海被军事并吞是极度重要的事情。

但史塔福在演讲中强调，在南中国海议题上与大陆对话是非常重要，虽然他理解大陆主张的九段线有其历史背景的，可是他不认为九段线主张可被国际法认可。

前美军太平洋司令、前国家情报总监退休上将布莱尔（Dennis Cutler Blair）日前撰文促台湾与日本紧密合作，以抵抗大陆的侵略行为。对此，史塔福指出，台日关系发展至关重要，但他不认为需要针对大陆，而是可作为区域集体安全的一环，不仅涵盖台日，还有澳洲、纽西兰、马来西亚、印尼、菲律宾及越南等国家合作。

另外，对于美国2019国防授权法案（NDAA）对台湾友善的内容，史塔福表示，这对美国政策额外重要，可有效确保台湾获得来自美国军事武器，这也是“六项保证”之一。他认为，NDAA强化“六项保证”及《台湾关系法》的重要性。



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