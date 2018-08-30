新加坡企业高鸿集团进军上海 打造全球最大室内滑雪胜地

看准中国体验式消费崛起的新市场，新加坡上市公司高鸿集团（KOP Limited）携手中国企业，在上海开发集合体育、娱乐、旅游于一体的“冰雪之星”项目。

冰雪之星（Wintastar）今天在上海举行动土仪式，预计2022年正式对外开放，成为全球规模最大的室内滑雪胜地。

该项目选址上海浦东区临港新城，将与上海迪士尼、上海海昌极地海洋世界和上海天文馆等，形成上海旅游观光新地标群。

冰雪之星占地超过11万平方米，约有15个足球场，焦点是一个以阿尔卑斯山为主题的9万平方米室内滑雪场，当中设有奥林匹克标准的雪道设施。

项目内也有溜冰场、水乐园、零售、美食场所等。冰雪之星内还设四个主题酒店，客房总数超过1000个，包括一个有20多个房间的冰酒店，常年温度保持在零下五摄氏度。这也是高鸿集团首次把旗下梦帝国度假村的品牌带进中国。

新加坡通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖、新加坡驻沪总领事罗德伟，以及中共上海浦东新区区委常委、上海市临港地区开发建设管理委员会党组书记陈杰等出席动土仪式。

该项目由高鸿集团子公司圣星控股 （Wintastar Holdings）与上海陆家嘴集团有限公司、上海港城开发集团有限公司共同投资开发，总投资额达60亿元（人民币，下同，约12亿新元）。高鸿集团也邀到迪拜集团Majid Al Futtaim旗下的迪拜滑雪场（Ski Dubai）运营室内滑雪场。

北京将在2022年举办冬季奥运会，中国的冰雪运动未来几年有望进入发展快车道。2016年至2017年冰雪季，中国冰雪旅游市场规模达1.7亿人次，冰雪旅游收入约合2700亿元。据估计，在2021年至2022年冰雪季，中国冰雪旅游人数将达3.4亿人次，收入达6700亿元，冰雪旅游将带动旅游及相关产业的产值达2.88万亿元。

高鸿集团执行主席兼执行董事长王芝菁说，冰雪之星2022年开放恰逢北京冬奥会，冬季运动和中国冰雪产业预计将进入黄金发展期。她相信，冰雪之星将吸引越来越注重体验式消费的中国消费者，营造属于中国人自己的滑雪文化。

（联合早报上海特派员杨丹旭报道）

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