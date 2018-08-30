后天起武汉市15个受理点可办理港澳台居民居住证

近日，为满足港澳台居民在内地(大陆)工作、学习、生活、出行便利的需要，中国国务院办公厅印发了《港澳台居民居住证申领发放办法》，于9月1日实施。结合实际需要，湖北在全省设置168个受理点，其中武汉市设置15个受理点，符合申领条件的港澳台同胞可携带有效证件和相关材料，就近到省内居住地所属业务受理点申请办理，20个工作日即可领取证件。

据《长江日报》报道，今后持证的港澳台居民可在居住地享受劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金等三项权利，义务教育、公共就业、公共卫生、文化体育、法律服务等五项基本公共服务，以及在居住地办理机动车登记、申领机动车驾驶证、报名参加职业资格考试、申请授予职业资格、办理生育服务登记以及在内地(大陆)住宿旅馆，乘坐国内航班、火车等交通运输工具，办理银行、保险、证券和期货等金融服务，与内地(大陆)居民同等待遇购物，购买公园及各类文体场馆的门票，进行文化娱乐、商旅消费等九个方面的便利。这项服务措施将为港澳台同胞到内地学习、工作、生活提供更多便利与福祉，让广大同胞共享祖国改革发展的新机遇新成果。

港澳台居民在内地(大陆)从事有关活动，需要证明身份的，有权使用居住证证明身份，有关单位及其工作人员不得拒绝。目前，银行、电信、铁路、民航、旅店等领域已经普遍配备了居民身份证的阅读机具，港澳台居民办理居住证后，可以通过现有的居民身份证阅读机具进行快速核验，方便使用。

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