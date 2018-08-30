传史瓦帝尼私下主动斡旋与陆建交

中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行，台湾唯一的非洲邦交国史瓦帝尼（大陆称斯威士兰）会否弃台再成为舆论聚焦的重点。多维新闻昨日报道指出，有“知情人士”透露，史瓦帝尼表面上给台湾吃了定心丸，其实私下里一直主动斡旋与中国大陆建交的事宜，中非合作论坛是一个时间窗口，台湾失去最后一个非洲邦交国恐是大概率事件。

据联合新闻网转述多维新闻网的报道称，今年1月大陆外长王毅在与圣多美普林西比外长博特略共同会见记者时，当被问及如何看待有关个別非洲国家仍与台湾保持邦交关系问题时，王毅表示“希望所有非洲国家都能够一个不少地出现在中非合作的全家福照片里，没有人再错过搭乘中国发展快车的历史机遇，没有人再游离于中非友好合作的大门之外”。

报道称，此番表态之后，“全家福”之说便频繁出现在中国大陆官方的语境中，而面对大陆轮番拋出的橄榄枝，台湾和史瓦帝尼言之凿凿回击，史瓦帝尼表态称将维持与台湾数十年的外交关系，不会改变心意。对于王毅的说法，史瓦帝尼驻台大使更是直言“非常不屑”；虽然台湾与史瓦帝尼互动频密，但这一非洲唯一的邦交国究竟能维持多久，各方并不乐观。

报道指出，眼前大陆与非洲将展开的全方位合作，对史瓦帝尼来说，现在只是要不要伸手接上橄榄枝的问题，上述消息人士透露，“大陆与史瓦帝尼私底下不断在接触，史瓦帝尼弃台的可能性越来越高，中非合作论坛前后发生也并不会令人意外”。

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