中国年底前建成全国统一的电子税务局 异地办税更便利

近期中国国家税务总局推出了优化税收营商环境的10项硬举措，2018年底前，在全中国范围内建成规范统一的电子税务局，提供功能更加全面、办税更加便捷的网上办税系统。

据中新网报道，近期，税务总局发布《关于贯彻落实全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神 优化税收营商环境有关事项的通知》，推出优化税收营商环境10项硬举措，为纳税人解决痛堵难问题。

首先，鼓励多地先行先试探索优化营商环境方式。今年9月底前，在前期五省市试点的基础上，税务总局确定浙江、江西、湖北、广西、海南、重庆、陕西、新疆、大连、宁波、厦门、青岛等12省(区、市)税务局作为第二批优化税收营商环境试点单位，并要求优化税收营商环境试点单位勇于创新，大胆示范，推出系列可复制、可推广的办税便利化措施，推动税收营商环境不断改善。

其次，精准解决痛点难点问题提升办税便利化。依托“互联网+税务”行动计划，围绕纳税人痛感最强烈的事项，推出一系列创新举措，进一步提升办税便利度。

例如今年10月底前，将符合条件的新办企业首次申领发票的时间压缩至一天，鼓励有条件的地区实行新办企业首次申领发票即时办结；2018年底前，在全国范围内建成规范统一的电子税务局，提供功能更加全面、办税更加便捷的网上办税系统；积极推进房地产交易合同网签备案信息、不动产登记信息共享，避免“数据反复填”。此外，推进网上办税系统与企业财务软件对接，开放网上办税系统与企业财务软件对接接口，推动实现纳税申报表、财务报表联网报送，最大限度压缩企业纳税时间。

再次，深化“放管服”改革倒逼管理服务方式转变。税务部门一直把降低就业创业门槛作为深化“放管服”改革的重点领域，简化跨区域迁移流程，2018年12月底前，对不存在未办结事项且属于正常户的纳税人，在本省内跨区迁移实现即时办结，便利市场主体自由迁移，为创业增添便利。

同时，针对在税收征管系统中无欠税(费、罚款)记录的定期定额个体工商户，推行承诺制税务注销，由其业主出具承担未尽税收事项清缴义务的承诺书，就能即时完成税务注销。“以改进纳税人网上自主申报为例，今年年底前，试点单位实现纳税人在申报期内，对企业所得税、增值税申报数据可进行网上自主更正申报，并补缴相应税款；2019年底前，实现纳税人在申报期内，对各税种申报数据均可进行网上更正申报并补缴相应税款，减少纳税人办税时间。”税务总局办公厅副主任付树林介绍。

最后，坚持问题导向立改立行确保实效。一方面，建立健全暗访、追责机制，定期和不定期开展明察暗访，及时发现和解决影响“放管服”改革落实的痛点、堵点，2018年9月底前，建立窗口单位办税问题处理机制和追责机制，实行层层约谈制度，严肃责任追究。另一方面，建立责任清单，限时解决纳税人反映强烈的办税堵点问题，抓紧解决“基础信息反复填写”等突出问题，2018年底前，全面解决“群众办事百项堵点疏解行动”中的涉税问题，及时回应纳税人关切。

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