对温州滴滴顺风车事件表达不当言论 浙江一公司被约谈

浙江义乌市网信办、市场监督管理局昨日就微博账号“磐古文化艺术”转载编发不当言论一事联合约谈该微博账号主要负责人。

据澎湃新闻网报道，27日傍晚，浙江盘古文化艺术有限公司在其认证微博“磐古文化艺术”转载编发名为《滴滴遇害女子生前照片曝光——怪不得会起色心》的文章，对温州乐清滴滴顺风车事件发表不当言论。文章发出后引起网友公愤，谴责这一不当行为。

报道称，29日，义乌市网信办、市场监督管理局根据《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等，依法约谈该微博账号认证主体——浙江盘古文化艺术有限公司的负责人，对其进行约谈教育，责令全面清理违规有害信息，严肃处理有关责任人，限时提交整改报告，并公开道歉。

义乌市网信办指出，浙江盘古文化艺术有限公司必须严格遵守《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规，坚持正确舆论导向，切实履行网上信息内容管理主体责任，彻底清理不当违规内容，从严从快落实整改，完善员工培训、管理及内容审核制度，确保内容积极健康向上。

该公司负责人吴某表示，对不当言论产生的社会恶劣影响深感不安和愧疚，将深刻吸取教训，认真检讨，全面落实整改要求，依法依规开展服务，自觉维护清朗网络空间，并承诺对以后发布信息严格审查，杜绝此类事件再次发生。



了解订户特惠