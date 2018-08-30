广州召开金融机构与网贷平台座谈会 推动网贷不良资产处置

广州金融业协会与广州互联网金融协会于今日联合召开银行业金融机构与网络借贷信息中介行业座谈会，落实国家、省、市互联网金融风险专项整治有关工作部署，引导银行业金融机构加强与网贷行业的交流合作，缓释p2p网贷行业流动性风险。

据《新京报》报道，广州金融业协会、广州互联网金融协会、广州九家金融机构及部分网贷机构负责人参会。会上，广州互联网金融协会会长方颂介绍了实国家、省、市网络借贷信息中介机构风险专项整治工作进展情况及其他城市的经验做法。

据了解，今年夏天P2P网贷行业爆雷潮发生后，互金专项整治工作小组发布十项应对网贷风险举措，提出要按市场化、法治化原则，妥善处理退出机构的资产债务关系，鼓励金融机构参与网贷平台债权债务转出、出让和兼并重组，尽最大可能保障投资人权益，实现网贷机构无风险退出。

报道称，广州互联网金融协会表示，在网贷行业发展的低迷震荡期，监管层调动传统金融体系的资源来化解P2P行业风险，加速网贷不良资产处置效率，尽最大可能保障投资者权益，对稳定市场信心将发挥积极作用。

“眼下传统金融机构的进入，一是向市场释放了政府对金融维稳的积极信号，二是多元化市场主体的参与将更好地推动网贷不良资产处置市场朝公平有序的方向发展，保护投资者权益，减少投资者损失，三是相较于走司法程序，资产管理公司直接收购债权清偿将大幅提升逾期处置效率，减少投资者维权奔波和煎熬等待之苦”广州互联网金融协会方颂表示。

“实际上，传统金融机构与网贷机构的合作，也不局限在不良资产处置上，市场营销、技术输出等也是方向。传统金融机构的专业在风险管理和处置上，网贷机构的特长是技术与市场推广，两者的合作是互补发展，将来两者这样的合作也会越来越多。”方颂进一步表示。

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