武汉市公安局：将指导网约车加装“一键报警”

昨日在“全市网约车等公共交通安全管理工作会议”上，武汉市公安局对滴滴出行等九家网约车平台公司下达《公安建议书》，责令其对存在的问题进行整改。

据《长江日报》报道，《公安建议书》称，经武汉市公安局内保支队调查发现，九家公司存在营运车辆驾驶员未在公安机关进行背景审查；营运车辆未全部按照规定在车内安装GPS系统、监控视频及“一键报警”系统；企业未按要求对从业人员定期进行法制教育培训等隐患问题。公安机关根据《企业事业单位内部治安保卫条例》规定，责令这些公司对存在问题进行整改。

当日下午，武汉市公安局召集网约车平台公司、共享汽车企业、市公交集团负责人召开会议。会上，武汉警方有关负责人通报了当前全市网约车行业安全管理情况，指出网约车平台企业内部安全管理存在的问题。同时，为规范全市公交车、出租车、网络预约出租车(网约车)、分时租赁汽车(共享汽车)行业安全管理工作，武汉市公安局决定从9月1日起至12月10日，在全市组织开展“四车”行业治安防范规范化建设。

报道称，市公安局将协调市交委、客管处、公交集团、网约车平台公司、共享汽车企业，共同构建公交车、出租车、网约车、共享汽车企业、车辆、人员、视频、轨迹、报警信息等数据一体化的“四车”共治信息化防控平台，实现“四车”行业数据“实时采集、整合上云、动态分析、全警共享”，推动警企、警民联动，为及时做好“四车”行业危机预警、警力调度、证据收集、案事件处置提供有效支撑。

市公安局内保支队有关负责人表示，公安机关将对相关企业特别是网约车、共享汽车企业全面开展摸排并上门走访，建立警企联系机制，建立“一企一档”。督促网约车平台公司建立安全工作责任制；落实车辆、驾驶员标准、规范要求，将数据与主管部门进行对接共享；对网约车平台公司、车辆及驾驶员信息进行背景审查；指导网约车加装卫星定位和“一键报警”装置；对认定存在违法违规行为的网约车平台公司依法予以查处，并严厉打击涉及网约车的案事件。



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