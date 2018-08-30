商务部：贸易冲突致美输华汽车税率达40% 美企已受影响

中国商务部新闻发言人高峰在今日举行的新闻发布会上证实，因中美贸易摩擦的升级，中美双方对各自500亿元（美元，下同，约683亿新元）商品加征25%的关税之后，自美进入中国的相关汽车产品的税率已经高达40%，并且对美国向中国出口汽车产生了一定影响。

据环球网报道，今年5月22日，中国决定自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。但之后，由于美国挑起贸易冲突，中美双方分别在7月6日和8月23日，对各自共计500亿元的商品加征25%的关税，多数自美出口到中国的汽车产品被列入征税商品清单。

高峰解释说，“今年7月1日起，中国主动将进口汽车的关从25%降至15%，当月中国自全球进口汽车大幅增长，创下单月的最高纪录。但受美方挑起的贸易摩擦的影响，自7月6日起，中方对多数列入中方加税清单中的自美进口汽车在降税后15%现行税率的基础之上，加征25%的关税，合计税率达到40%。因此，美国汽车对华出口受到了一定的影响。”高峰强调说，中国的市场始终是开放，希望美方能够通过对话磋商而不是大棒强权来解决双方经贸领域的分歧。



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