中国商务部：中美双方应在诚信基础上磋商

中国商务部发言人高峰周四表示，无论美方采取何种施压措施，中国都将坚定地按自己节奏，稳步推进改革开放，继续维护多边贸易体制，推动贸易投资自由化；中美双方建立在平等、诚信基础上的对话磋商才是解决贸易摩擦的正确选择，将就下一步安排保持接触。

据路透社昨天（30日）的报道，高峰在例行发布会上并称，有信心维持外贸稳中向好的势头，将有针对性地出台政策措施，维护包括在华外资企业在内的各类企业的合法权益；对于个别国家加严对外国投资的审查，中方对此表示关切，将密切跟踪态势的发展，评估相关国家举措对中国对外投资的影响。

“中方始终认为，贸易战没有赢家，中美经贸和则两利，斗则俱伤。”高峰称，美方对中国输美部分产品征收关税以后，一些美国出口产品价格下降，进口消费品价格上升，同时，部分美国企业生产所需的工业中间品进口也受到了影响。

同时，他指出，中国部分外贸企业也受到一定影响，大家都在想办法，特别是通过转型升级，努力把挑战转化成机遇，实现企业的长远发展。

受美方挑起的贸易摩擦影响，自7月6日起，中方对多数列入中方加税清单中的自美进口汽车，在降税后15%现行税率的基础之上加征25%的关税，合计税率达到40%。受此影响，美国汽车对华出口受到了一定的影响。高峰强调，中国的市场始终是开放的。希望美方能够通过对话磋商，而不是大棒强权，来解决双方经贸领域的分歧。

对于最近英国、美国等国家相继强化投资安全审查，高峰表示，“我们注意到，加严对外国投资安全审查的做法，容易引起全球投资者对该国投资环境的担忧，特别是对安全审查被滥用的担忧。”

他强调，中国企业走出去大趋势不会改变，将继续鼓励并支持有条件、信誉好、实力强的中国企业走出去，按照市场原则和国际惯例开展对外投资，继续推动投资的自由化便利化，维护中国企业在投资目的国的合法权益，为企业营造开放、公平的竞争环境。

中美两国官员于上周四结束为期两天的贸易谈判，并未取得重大突破。与此同时两国贸易战升级，双方向对方160亿美元商品互征关税的政策生效。

新读者体验价每月$0.99