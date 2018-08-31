哈尔滨酒店火灾潜逃嫌疑人被控制

哈尔滨市松北区北龙温泉酒店于本月25日发生一起重大消防责任事故案，致20人死亡23人受伤。哈尔滨警方昨天（30日）通报，主要犯罪嫌疑人李艳滨已被控制。

据《新京报》报道，目前，已有;六人被刑拘，其中四人涉嫌消防责任事故罪，两人涉嫌窝藏、包庇罪。案件侦办工作正在进行中。

哈尔滨市松北区太阳岛景区北龙温泉休闲酒店发生火灾后，警方发布通告，悬赏30万元（人民币，下同，6万新元）缉捕该事故主要犯罪嫌疑人李艳滨。昨日，哈尔滨警方表示，李艳滨已被控制。目击者称，李艳滨当时看起来不太精神，被抓获时大喊“我没杀人”。

哈尔滨警方昨日通报，火灾发生后，公安机关于8月26日凌晨确定李艳滨(女，52岁，系北龙温泉酒店出资人、实际控制人，案后潜逃)为主要犯罪嫌疑人。省、市两级公安机关采取信息研判、清查布控、法律震慑、发动群众、发布通缉等多种措施，于8月30日10时40分在哈尔滨市南岗区将李艳滨控制。

报道称，北龙温泉酒店从2016年以来，至少九次被检查出存在消防安全隐患，并于2017年7月31日被确定为松北区消防安全重点单位。

记者查询发现，李艳滨作为法人代表，名下有哈尔滨燕达宾馆有限公司、北京牛排家西餐有限公司、北燕房地产经纪(北京)有限公司、北京极乐汤旅游有限公司等十余家企业，包含餐饮、旅游、房地产、宾馆等多种业务，多在哈尔滨、杭州及北京三个城市经营。

据媒体公开报道，2017年作为牛排家的董事长，李艳滨在第四届中国行业影响力品牌峰会上获评为年度行业领军人物。

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