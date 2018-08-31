台行政院明年度转型正义预算达2.1亿元

为促进转型正义、追讨不当党产，台湾行政院促转会、党产会两机关2019年度预算总计2.1亿元（新台币，下同，约934万新元），其中促转会明年度预算1.6亿元，党产会预算5290万元，针对要如何追究加害者责任，促转会则规划远赴南非、阿根廷取经。

据《自由时报》报道，立法院将于九月开议，各部会须于8月底前将预算送交国会，今年5月底才成立的促转会明年度预算1.6亿元，包含“还原历史真相”业务预算2431万元、“清除威权象征”预算1519万元、“平复司法不公”预算2317万元、“重建社会信任”1895万元。

促转会人事方面，预算员额51人、主管职九人、借调10人，总共有70名职员负责促转业务，一年总人事经费共5823万元。在委办经费方面，编列670万元建置1945年至1991年间的台湾政治档案，以一人一案为单位，进行建档及编码。

报道称，促转会亦编列一笔365万元出国考察费用，拟前往南非、捷克及斯洛伐克、阿根廷等国家，拜会南非宪法法院、正义与和解机构、阿根廷最高法院等单位，了解各国“除垢法”及如何追究加害者责任，以利做为台湾立法借镜。

此外，被行政院长赖清德列为四大政绩之一，现已冻结国民党及其附随组织名下725亿元财产的党产会，明年度预算编列5290万元，预算员额25人，其中人事经费共3068万元。

党产会委员强调，在行政院各部会中，党产会预算非常低，比国防部花在维护蒋公陵寝的经费还要少，请外界勿刻意“混淆视听”，将人事费直接除以员工数，得出每人平均年薪百万元说法，这是在抹黑基层员工。

委员表示，后续要调查组织仍众多，党产会人力严重不足，加上今年底将无替代役人力，多增聘四名调查人员，所以预算才较去年略增，亦编列46万元赴德国及东欧考察经费，继续深入了解德国如何处理不当党产。



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