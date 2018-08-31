海南：602个进口药及抗癌药要降价 最高降幅达60%

8月29日，海南省公共资源交易中心发布的《关于执行进口药及抗癌药降价工作的通知（第二批）》显示，对辉瑞制药有限公司等企业提交的583个进口药及抗癌药降价申请进行公示。公示期满后，将对该省医药集中采购服务平台进行价格调整。8月28日，该平台还发布了对中国国家医保局通知中涉及的19个前期国家谈判抗癌药品在海南省医药集中采购服务平台上进行价格调整。两者相加，降价药品总量达到602个。

据中证网报道，在降价的企业中，不仅包括外资药品，也包括中国国产药品。“在政策的引导下，降价将持续。”行业人士表示。

根据海南省公共资源交易服务中心发布的《关于执行进口药及抗癌药降价工作的通知（第二批）》，此次仅有31个药品降幅超过10%，大部分药品的降幅较小，不足4%。

其中，齐鲁制药生产的多西他赛注射液、注射用左亚叶酸钙、注射用奈达铂，山东新时代药业有限公司生产的注射用地西他滨，双鹭药业生产的酒石酸长春瑞滨注射液降幅较大。

齐鲁制药生产的多西他赛注射液（0.5ml:20mg）从309元（人民币，下同，约61新元）/支降至122.36元/支，降幅约为60.4%，多西他赛注射液（1ml:40mg*1）从546元/支降至262.87元/支，降幅为51.8%。

另外，山西新时代药业生产的注射用地西他滨从9200元/瓶降至4950元/瓶，降幅约为46.2%。

值得一提的是，上述多个品种的进口药品已经降价。

新读者体验价每月$0.99