安徽破获特大跨境网络开设赌场案 冻结金额超8000万元

安徽省公安厅昨天（30日）举办“净网2018”专项行动发布会，上了揭露安庆市警方近日成功摧毁一个特大跨境网络赌博团伙，查获网络百家乐赌博窝点五处，冻结涉案资金超过8000万元（下同，1601万新币）。

据新华社今天（31日）报道，2016年年底，安庆警方接到举报，称在市区宾馆内有人开设赌场，赌资巨大。警方突击查处发现，系一批社会闲散人员在宾馆利用笔记本电脑，远程连线境外赌博网站进行下注赌博活动。

2017年3月起，安庆市公安局网安支队联合多警种组成专案组，历时近一年时间深入调查，发现安徽宿松籍王某强以家族、同乡关系为纽带，纠集周某平、高某志等10余人，利用境外赌博网站代理平台发展境内下级代理，向参赌人员提供参赌账号，以网银转移赌资，开设网络赌场。

今年7月中旬，警方在上海、合肥、无锡等地同步收网，抓获犯罪嫌疑人22名，查获网络百家乐赌博窝点5处，依法扣押涉案手机50余部以及大量账本账单，依法冻结涉案银行卡900余张。

据警方介绍，该团伙分工明确、成员固定、交叉参股，在安庆地区至少为十余个固定或流动式的赌博窝点提供参赌账号，仅一周的投注金额就达到7000余万元，输赢上百万元。

目前，王某强等16名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，18名参赌行为人被予以行政处罚。

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