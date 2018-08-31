中国石油上半年净利升114%续派特别息 料下半年油价略高

中国最大石油及天然气生产商中国石油昨天（30日）公布，今年上半年净利同比增长114%，与此前预告一致，得益于油价大幅上涨。公司预计今年下半年油价更高，未来数年原油产量轻微增长，天然气产量增幅在4-5%。

据路透社报道，中石油副董事长兼总裁章建华在记者会上表示，“国家领导人提出增储上产，相信中央会有一系列政策支持，对中石油非常利好，公司肯定会做大量工作。”

他并称，预计今年下半年国际油价在每桶70-74美元之间，比上半年稍为好一些。

中石油今年计划原油产量8.722亿桶，可销售天然气产量3,535.6十亿立方英尺（bcf），全年油气当量产量14.616亿桶，原油加工量11.231亿桶。

中美贸易战持续发酵，章建华表示，第二批关税清单涉及石化产品，有关影响“不容忽视”，同时，中石油签署了从美国进口的液化天然气（LNG）亦将加征25%关税，将增加采购成本，不过，公司正在进行努力工作把影响减少到最低。

按国际会计准则，中石油于2018年1-6月净利为270.88亿元人民币，上年同期则为126.76亿元；期内每股盈利0.148元，董事会建议派发中期股息每股0.0666元并增加中期特别股息每股0.0222元，派息比率为60%。

上半年度的油气产量当量为7.363亿桶，同比上升1.5%。

章建华称，公司派息比率在45-50%的政策不变，未来会根据营运和现金流等状况考虑增派特别股息。对于国内油气管道整合的问题，中石油会积极参与，但目前尚未深入到价格和估值的问题，公司会与相关部门保持密切沟通。

他又提及，中国油品市场竞争激烈，有时炼厂出厂价会高于市场售价，导致批发业务亏损，不过，随着国家对整个市场整顿治理，目前柴油批发业务已经盈利。

中石油财务总监柴守平称，此前居民和非居民用气价格并轨，按居民售气量300亿立方米计算，价格上调0.23元，为中石油带来额外利润70亿元左右。

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