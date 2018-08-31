王毅会见日本自民党干事长二阶俊博

据外交部网站消息，中国国务委员兼外交部长王毅今天（31日）在人民大会堂会见来访的日本自民党干事长二阶俊博。

王毅表示，中日关系在历经数年曲折后，以今年5月李克强总理成功访日为契机，重回正常发展轨道，这符合两国人民根本利益，也是地区国家和国际社会的共同期待。今年正值中日和平友好条约缔结40周年，是一个承前启后的重要节点。双方一要回到原点。回顾当年两国领导人如何处理历史和台湾问题，实现中日关系的正常化，维护好两国关系健康发展的政治基础。二要不忘初心。牢记重建两国人民友好的重要使命，发展两国间持久与和平友好关系。三要重温诺言。遵循无论日本还是中国都不在地区谋求霸权的宣示，而且共同反对任何其他国家建立这种霸权。无论是军事、经济还是话语霸权，在21世纪的今天，都不符合时代潮流。四要与时俱进。积极拓展在节能环保、创新等领域的合作，共同推进东亚经济共同体建设。希望二阶作为日本资深政治家，为推动中日关系改善发展作出新贡献。

二阶俊博表示，日中关系重回正常轨道并取得改善发展来之不易，日方对此高度珍惜，愿与中方共同努力，维护当前积极势头，推动两国关系健康稳定发展。

新读者体验价每月$0.99