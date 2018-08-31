江苏发现H7N4禽流感病例：证实其可致严重人类感染

常州市疾控中心昨天表示，江苏省常州市此前发现了全球首例H7N4禽流感病例。据了解，由江苏省疾控中心、中国国家疾控中心、中国科学院微生物研究所等合作团队，从这一例严重肺炎病例的呼吸道标本中发现并确认了一种基因为野禽源的新型重组H7N4禽流感病毒。这是全球首次证实H7N4禽流感病毒可导致严重的人类感染。日前，相关研究成果已发表在《Science Bulletin》杂志上。

据澎湃新闻网报道，2018年1月初，常州市第三人民医院通过常州市不明原因肺炎监测网络，向常州疾控中心报送一例重症肺炎病人样本。经江苏省疾控中心检测，确认了常州疾控的检验结果，并经基因测序检测，判定为疑似流感病毒H7N4亚型，该亚型此前全球尚无人类感染病例的报道。

“出于谨慎，常州疾控中心做了大量针对这个病例的救治和调查工作。针对该病例的观察期长达1个月。”常州疾控中心副主任医师陈聪说。

研究表明，这是全球首次证实H7N4禽流感病毒可导致严重的人类感染。流行病学调查和分子溯源分析认为，该病毒很可能来源于野禽，通过感染患者野外散养的家禽，进而跨种传播到人。序列分析发现，该病毒倾向结合α-2，3受体，对禽低致病性，对神经氨酸酶抑制剂敏感。进一步的病毒基因进化分析提示，该病毒的H7基因来源自欧亚系野鸟，而非来自H7N9病毒。

专家认为，本病例的发现仅是个案，公众无需过于担心。

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