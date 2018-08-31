广东惠州连日大暴雨，白盆珠水库超过汛限水位开闸泄洪

为应对后续降雨影响，确保水库安全，今天（31日）上午8时40分，位于广东惠州市惠东县白盆珠水库已开闸泄洪。

据中新网报道，受季风低压环流影响，27日08时至31日惠州市南部普降大暴雨局部特大暴雨、北部暴雨到大暴雨，累积降雨量超过50毫米的站点有118个，超过100毫米的有75个，超过250毫米的有20个，超过400毫米的有5个，导致白盆珠水库水位持续上涨。

《白盆珠水库开闸泄洪的公告》称，当前白盆珠水库水位已达76.92米，超过了76米汛限水位。根据惠州市防汛防旱防风指挥部《关于开闸泄洪的令》(惠防令[2018]1号)，下泄流量不超过300立方米/秒。

据了解，白盆珠水库在惠东县城东北34公里，东江支流西枝江上游。原地称白朦珠。因库区地形似盆，故改称白盆珠。1985年8月建成。集水面积856平方公里，最大防洪库容12.2亿立方米。是防洪、灌溉、发电和改善航运等综合利用的大型水库。总库容12.2亿立方米。设计灌溉面积17.47万亩，是西枝江源头。

白盆珠水库开闸泄洪后会对东江支流西枝江下游的防洪造成压力和严峻的考验，惠州市防汛防旱防风指挥部要求广大人民群众不要恐慌，不信谣、不传谣，积极配合当地党委政府和有关部门的安排，安全转移。

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