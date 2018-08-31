深圳推出稳租金商品房试点项目 年租金涨幅不超过5%

深圳市正在探索建立稳租金商品房制度，以个别公寓为试点项目，实行严格的租金管制。负责人昨天（30日）于2018中国深圳国际房地产业博览会透露。

据新华社报道，目前，深圳市常住人口的住房自有率为34%，即三分之二的常住人口需通过市场租赁、入住单位周转房等方式解决居住问题。深圳市房地产研究中心调查数据显示，今年7月，全市商品住宅租金环比上涨5.1%，同比上涨9.6%。

为解决好机构化租赁引发的改善居住环境、稳定租赁关系与租金上涨的矛盾，深圳市在借鉴德国等成熟租赁市场管理的先进经验基础上，结合本市实际情况，探索稳租金商品房管理制度设计，丰富住房租赁类型，满足不同人群的居住需求。

深圳市推出的首个稳租金商品房试点项目预计2019年9月交房入住。深圳市规划和国土资源委员会房地产业处工作人员付菲菲30日向记者介绍，稳租金商品房由房地产开发企业建设并组织运营，在一定期限内只租不售，接受政府主管部门的租金管控或指导，面向在深圳缴纳社保一年以上的未购房居民。首次租赁期限为1年以上3年以内，可续租不超过2年，期满退租后可重新排队。

据介绍，深圳在稳租金商品房制度探索上的具体做法是“一房一价”和“一年一调”。“一房一价”指房屋起始租金通过市场评估来确定，其租金定位不得高于周边同类同品质市场商品房租金价格水平。“一年一调”指租金年增长率最高不超过5%，合同内约定严格遵守主管部门评估的年租金涨幅缴纳租金。

深圳市规划和国土资源委表示，下一步，深圳市规土委将开展该项目248套试点房源定价工作，完善租赁系统建设，计划通过对试点项目进行经验总结，探索建立全市稳租金商品房制度。

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