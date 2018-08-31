黑龙江交管部门约谈滴滴出行 限期整改清理违规车辆

今天（31日），省交通厅、省运管局等省市交管部门联合约谈滴滴出行科技有限公司哈尔滨分公司相关负责人。会上，省交通运输厅要求滴滴公司限期整改，一个月内完成对不符合规定车辆的清理，从即日起不得为不符合要求车辆提供注册和派单。

据东北网报道，近期，滴滴公司顺风车连续发生两起侵害乘客生命安全的恶性事件。 8月31日上午，黑龙江省交通运输厅联合哈尔滨市交通运输局对滴滴出行科技有限公司哈尔滨分公司(下称滴滴公司)相关负责人进行了约谈，进一步做好全省网络预约出租汽车管理工作，保障乘客出行安全和合法权益。

滴滴公司存在着对车辆技术状况和人员素质要求把关不严，不按要求提供相关信息等问题，导致监管部门无法实施有效监管，存在安全隐患。

哈尔滨市交通运输局在约谈时要求滴滴公司，从即日起不得再向非法网约车提供派单服务；采取措施，立即清理掉不符合规定的网约车；加强安全运营管理，履行承运人义务，确保乘客和驾驶员安全；配合行业管理部门对非法网约车的调查取证和处罚工作；妥善处理好与驾驶员间的纠纷，维护社会稳定。如仍然对此次约谈置若罔闻，建议对滴滴出行采取停止互联网服务的进一步监管措施。

省交通运输厅要求滴滴公司切实整改，让网约车更好地为市民出行服务。滴滴公司3日内向行业管理部门上报整改计划，1个月内完成对不符合规定车辆的清理，从即日起不得为不符合要求车辆提供注册和派单。

整改期满，如滴滴公司拒不整改或整改不到位，将依据《关于加强网络预约出租汽车行业事前事后联合监管有关工作的通知》有关规定，提请国家有关部委采取暂停发布、下架APP、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等处置。同时，黑龙江省将继续加大对非法营运打击力度，以“零容忍”的态度，对网约车非法营运和以顺风车名义从事非法营运等各类违法违章行为坚决查处，维护公平、公正、规范的市场秩序。

欢迎媒体和社会群众监督滴滴公司和其他网约车平台的运营，发现问题及时向交通部门反馈，营造全民监督的舆论氛围。同时，提醒广大市民市民乘坐网约车或出租车出行，应留意车号、驾驶员信息等内容，一旦出现损害自身利益情况，及时拨打“12345”投诉热线投诉或“110”报警电话请求帮助。

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