农业农村部：非洲猪瘟再次传入风险依然很大 将加大入境口岸等地监测力度

近日，中国国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》。中国农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，中国是全世界最大的猪肉生产和消费国，做好非洲猪瘟防控工作，意义极为重大。此次疫情后续形势仍有不确定性，再次传入风险很大，按照《通知》要求，有关部门将加大入境口岸等重点位的监测力度，同时，要求各地加强生猪调运监管。

据《新京报》报道，该负责人介绍，今年8月以来，辽宁沈阳沈北新区、河南郑州经济开发区、江苏连云港海州区、浙江温州乐清市、安徽芜湖南陵县先后发生五起非洲猪瘟疫情，这是非洲猪瘟首次传入中国。非洲猪瘟对养猪业威胁巨大，是世界范围内养猪业重点防范的疫病。中国是全世界最大的猪肉生产和消费国，生猪产业在国民经济发展和人民群众生活中具有不可替代的重要作用，做好非洲猪瘟防控工作，意义极为重大。

他认为，从目前情况看，此次疫情的病毒污染面还有待进一步调查，后续疫情形势存在许多不确定性。另外，该病在中国周边国家长期流行、不断扩散蔓延，再次传入风险依然很大。

该负责人介绍，将加大入境口岸、交通枢纽周边地区以及中欧班列沿线地区的监测力度。

同时要求各地切实加强生猪调运监管，从严从重处罚违法调运行为。

《通知》，明确发生疫情省份生猪及其产品调运要求，严格限制生猪及其产品由高风险区向低风险区调运。简单来说，就是发生非洲猪瘟疫情的省，在疫情解除封锁前，暂停生猪外调，同时关闭省内所有生猪交易市场，并对生猪产品的调运也作出了相应的规定。

至于对生猪及其产品采取限制移动措施是否会影响猪肉供应，该负责人表示，从中国整体来看，可以保障猪肉供应。目前，中国生猪屠宰企业的产能总体是充足的。“当然，实施限制调运措施后，可能会对发生疫情省份的生猪生产带来一些影响，但这是防止疫情扩散的治本之策，不得不做，各地一定要提高站位，着眼长远，坚决服从大局，落实到位。”该负责人说。



新读者体验价每月$0.99