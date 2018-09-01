《自由时报》台北市长选举民调：柯文哲领先

台北市长选战蓝绿白激烈对决，根据《自由时报》昨晚最新民调显示，现任台北市长柯文哲支持度达33.43％，领先国民党参选人丁守中的24.71％、民进党参选人姚文智的14.9％、无党籍参选人李锡锟的2.35％。但未表态比率高达24.61％。

据《自由时报》报道，民调显示，柯文哲33.43％的支持度，领先国、民两党参选人，支持度高出第二的丁守中8.72个百分点，也大幅领先姚文智18.53个百分点。

看好度方面，柯文哲为55.59％，遥遥领先国、民两党参选人，仅11.08％看好丁守中、姚文智为5.88％、李锡锟为0.39％，但有27.06％受访者没意见。

对于民调结果，台北市长柯文哲竞选办公室仅表示，民调数字都会做为参考，目前柯仍会以做好市政为重心。

丁守中团队发言人詹为元认为，民调固然是参考指标，不过，走访基层时明显感受到“民心思变”，他们很乐观相信接下来情况会好转。

报道称，姚文智竞选办公室首席发言人吴思瑶指出，他们会更努力争取选民的支持认同，选战步调仍是以政策为基底，这也是姚跟其他候选人最大的区隔，相信民调会愈来愈好。

无党籍参选人李锡锟回应，星期一才正式宣布参选，民调显示自己有很大的努力空间。

民调交叉分析显示，柯文哲在年轻与中壮年族群，支持度均居领先地位，其中在20到29岁选民，有67.44％支持柯文哲，丁守中支持度为13.95％，姚文智则仅6.98％，李锡锟为2.33％。柯在30到39岁也有高达58.97％支持度。不过，在60岁以上的选民部分，柯的支持度则未达两成，落后丁守中与姚文智。

这次调查是《自由时报》民意调查中心，于8月29至31日晚间进行，成功访问台北市1070位20岁以上民众，在95％信心水准下，抽样误差为正负3.0个百分点之内。调查是以台北市住宅电话为母体作尾数一位随机抽样；经费来自《自由时报》报社。



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