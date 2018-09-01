台积电副理为跳槽陆厂 泄露机密遭起诉

台积电周姓工程师因在开发工程中表现优异，2016年被猎人头公司向中，安排与上海华微公司面试部长职位，周竟在面试后偷印公司16奈米制程等多项机密文件，意图作为跳槽的筹码，新竹地检署依背信及营业秘密法罪嫌起诉。

据中时电子报消息，台积电奈米制程技术被视为其主力技术之一，对岸科技公司不惜开出高薪挖角台湾科技人才，台积电工程师更成为首要“猎人头目标”。去年徐姓工程师因大量印制28奈米制程被公司抓包，遭判刑一年六月，缓刑四年，但不少科技人在重金利诱下，仍甘愿铤而走险。

检方起诉指出，周姓工程师在台积电任职约10年，从2007年起历经20奈米、10奈米、5奈米金属闸极制程工程师，因表现优异，2016年升任副理，专责负责5奈米金属薄膜填洞制程开发等重要职务。

不料周升职的消息在业界传开，猎人头公司闻讯后与周取得联系，立即安排上海华微公司与周在五星饭店进行面试，面谈过程中，得知该公司想针对28、20、14奈米制程方面进行开发，并开出该部门部长职。

周男为增加自己被录取的机会，竟在面试隔天偷偷将16奈米前段、中段制程流程、步骤等机密文件复制到虚拟主机桌面，再将文件列印出来，此后又再列印10奈米机密文件，在与华微公司谈妥跳槽条件后，再印出20奈米产品异常问题汇整档桉文件。

周男顺利录取后先是不动声色，直到去年1月才向台积电提出离职申请，但内部稽核时，清查出其列印纪录有明显异常情形，台积电深入追查，发现周有洩密重嫌，通报检调侦办，果然在其住处找到机密文件，并掌握其与大陆公司面谈的过程，因此提起公诉。

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