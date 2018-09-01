国家发改委：菜、蛋、生猪等农副产品价格将逐步趋稳回落

近期，蔬菜、鸡蛋、猪肉等农副产品价格季节性上涨引发广泛关注。中国国家发展改革委（简称国家发改委）价格司有关负责人昨日说，当前一些短期因素的扰动不会改变价格总水平平稳运行的态势，蔬菜、鸡蛋、生猪等农副产品价格预计将逐步趋稳回落。

据新华社报道，受天气和节日临近等因素影响，近期中国各地不少蔬菜、鸡蛋价格呈现季节性上涨。8月28日，国家发改委监测的15种蔬菜平均价格每市斤3.24元（人民币，下同，0.65新元），比8月初上涨7.3%。鸡蛋零售价格每市斤5.62元，比8月初上涨23.3%。受暴雨和洪涝灾害影响，山东省寿光市蔬菜价格涨幅较大。

这位负责人说，近期蔬菜价格上涨主要受季节性因素影响。从历史数据看，进入7月、8月，中国大范围进入高温多雨天气，蔬菜产量受到一定影响，菜价止跌回升；进入9月、10月，天气转凉，供应增加，菜价将有所回落。今年菜价走势也基本符合这个特点。由于今年北半球出现极端气象特征，一些蔬菜主产区高温突破历史极值，强降雨甚至冰雹天气多发，部分地方蔬菜减产。再加上强降雨增加了蔬菜采摘和运输难度，导致菜价较往年偏高。同时，由于季节性供应减少叠加节日性需求增加，近期鸡蛋价格也上涨较快。

这位负责人表示，未来一段时间，随着中国大部分地区入秋转凉，灾害性天气减少，蔬菜和鸡蛋生产将逐步恢复正常，后期价格将趋稳或出现一定幅度的回落。

今年春节后，生猪价格持续大幅下跌，5月份跌至近八年低点，但5月中旬后出现了一波反弹。这位负责人说，近几个月生猪价格反弹更多属正常季节性回升。而且由于春节后生猪价格跌幅大，与近几年同期价格相比，当前生猪价格仍处于相对较低水平。目前生猪产能依然偏多，价格仍处于周期性下行通道，后期出现明显上涨的可能性较小。

“从市场反应的情况看，随着季节性因素影响的消退，9月至10月生猪供给将明显增多，价格可能出现回落；伴随冬至前市场需求明显扩张，11月至12月生猪价格可能有所回升，但大幅上涨的可能性较小。”这位负责人说。

8月份以来，部分地区发现了非洲猪瘟疫情。疫情发生后，相关部门迅速反应，疫情未发生蔓延。这位负责人介绍说，疫情发生以来，生猪价格未出现异常波动，运行较为平稳。总的看，疫情对生猪生产和价格影响有限。

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