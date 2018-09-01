河北省交通厅联合省公安厅约谈滴滴驻河北负责人

日前，河北省交通运输厅联合省公安厅、石家庄市交通运输部门对滴滴出行驻河北负责人开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改，加快推进合规化进程，严守安全底线，切实落实承运人安全稳定管理主体责任，保障乘客出行安全和合法权益，及时向社会公布有关整改情况。

据河北新闻网报道，今年5月初，空姐李某在郑州搭乘滴滴顺风车，途中遭司机残忍杀害。短短三个月后，又发生“8·24”温州恶性事件，引起社会广泛关注。

河北省交通运输厅副厅长宋书强在约谈中指出，滴滴公司要严格按照政策要求以及地方实施细则规定，切实落实企业安全管理主体责任，强化整改、规范经营，全面推进网约车合规化工作。一要严守安全底线，按照国家安全生产有关法律法规要求，严格落实安全生产主体责任，切实把乘客安全放在首位，坚决杜绝在河北发生类似事件。二要严格依法依规运营，按照国家政策及地方实施细则规定，加大驾驶员背景审查力度，全面推进网约车合规化工作。三要吸取教训，举一反三，全面排查整改安全隐患，堵塞安全管理漏洞，建立保障乘客安全长效机制。四要建立健全驾驶员利益协调、诉求表达、权益保障机制，建立投诉应急处理机制，全力维护合法经营者和乘客正当权益。

河北省公安厅相关负责人在约谈时指出，滴滴公司应积极落实三方面工作：一是切实履行企业安全生产管理主体责任，堵塞安全漏洞，完善安全机制，建立配套的应急处置和风险防范措施，把好司机入门关，建立淘汰机制。二是全力配合公安机关调查取证等执法行为。三是规范自身行为和坚持诚信经营，全面消除影响社会稳定的各类问题和隐患。

石家庄市交通运输部门要求，滴滴公司要进一步推进网约车合规化进程，清理不合规车辆和人员，加快车载终端设备安装进度，提高经营数据传输准确度，杜绝利用顺风车违规从事网约车经营活动。积极整改非法经营、违规经营、不配合执法等问题。规范投诉处理，健全应急处置机制和相关制度。

滴滴出行驻河北主要负责人表示，对此次事件深感自责和愧疚，并诚挚道歉，滴滴公司负有不可推卸的重大责任。滴滴公司已于8月27日起，在中国范围内下线顺风车业务，重新评估业务模式。尽快提交全省合规化运营工作方案，按时报送主管部门。



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