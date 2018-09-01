重庆市能源投资集团原董事长冯跃被双开：长期搞迷信活动

日前，经重庆市委批准，市纪委监委对重庆市能源投资集团有限公司原党委书记、董事长冯跃严重违纪违法问题进行了立案审查和监察调查。

据澎湃新闻网报道，冯跃严重违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查调查，长期搞迷信活动；违反中央八项规定精神，长期收受礼金、接受宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，私自扣压群众举报信，违规在干部选拔任用中为他人谋取利益；违反廉洁纪律，纵容配偶利用本人职务上的影响为他人谋取私利；违反工作纪律，在企业经营活动中违规决策，造成国有资产存在重大风险，纵容配偶干预和插手执纪活动。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

报道称，冯跃身为国有企业“一把手”，丧失理想信念，对党极不忠诚，竭尽所能掩盖其违纪违法行为，为求职务晋升“问计于神”，目无党纪国法，擅权妄为，大搞权力变现、疯狂敛财，开设权钱交易“家庭店”，与“围猎者”内外勾结建立“共腐圈”，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质十分恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予冯跃开除党籍处分；由市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

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