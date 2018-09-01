澄清未施压台友邦史瓦帝尼 陆非洲特使：时候未到

将于9月3日在北京登场的“中非合作论坛”，传出大陆曾私下施压台湾在非洲的最后一个友邦“史瓦帝尼王国”（大陆称斯威士兰），在国王明确婉拒出席下，现任大陆政府非洲事务特别代表许镜湖向路透社透露，“事实上，从头到尾真的没有施压史瓦帝尼，但我相信、北京不是不愿意，只是时候未到罢了。”

据中时电子报消息，随着对岸不断“拔桩”台湾在非洲的邦交国，位于南部非洲、原名为“史瓦济兰”的史瓦帝尼，就成为最后一个对抗据点。然而，当各个非洲国家领袖陆续抵达北京与会之际，史瓦帝尼官方日前证实，国王恩史瓦蒂三世确定将为了盛大的“芦苇节”（Umhlanga）与选妃盛事缺席，成为唯一一个缺席的“成员”，藉此向中华民国（台湾）表达力挺态度、以及抗拒大陆庞大的银弹攻势。

据了解，史瓦帝尼王国是非洲最后一个君主专制国家。现任国王恩史瓦蒂三世是第二代，于1986年登基，拥有11名王妃。属于内陆国家的史瓦济兰，国土为南非共和国及莫三比克所包围，与南非关系极为重要，对外立场属于中立国家。史瓦济兰自独立起，就与台湾建交至今，双边外交关系始终相当牢固，多位总统出访都曾前往拜访，并给予经济、工业和医疗相对落后的史国大量援助。

报道指，但面对庞大的银弹和实力差距，中华民国（台湾）与史瓦帝尼的邦交始终倍受挑战，今年七月份，大陆官方刚刚宣布，将对南非投资约147亿元（美元，约201.7亿新元），全力抢攻非洲这块“处女地”。而路透社引述某位不具名的经济学者观点指出，“我不懂、为什么史瓦帝尼政府仍坚持与台湾绑在一起，整个非洲的国家、如今都为了经济发展，选择向大陆靠拢。”

大陆前外交部非洲司司长程涛也指出，过去几年、他自己曾参与到、游说非洲国家切断和台湾“外交关系”的谈判内。对于谈判过程，虽未点名是哪一国，但该非洲国家极度“直率地”态度，一开口就表明、要他们切断和台湾的邦交，大陆就要拿出“金援挹注”，这段对话，似乎也间接证实、银弹攻势与断交之间微妙的关联。

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