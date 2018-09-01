传阿里巴巴拟暂停在美拓展云端业务

美国科技网站The Information报道，有熟知内情的消息人士透露，阿里巴巴集团将暂停在美国市场上扩大云业务的计划，原因是此前该集团为了与亚马逊网络服务及其他大型云服务展开竞争，而作出的初步努力未能达到预期。

据香港01引述报道称，公司原计划拓展云业务，与亚马逊、Alphabet及微软一争市场份额，并瞄准客群为需于中国和亚洲发展的美企，以及在美发展的内地企业。

阿里巴巴拒绝评论上述消息，该股股价隔夜收升0.23%，报175.01美元，盘后交易时段续升0.11%，报175.2美元。

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