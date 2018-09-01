连番资产处置后 海航负债规模有纪录以来首现下滑

自从身陷困境的海航集团一改数年来大举收购的做法，处置多项资产以维持经营以来，其在中国国内企业当中数一数二的负债规模出现了有纪录以来的首次下降。

据彭博社报道，根据周五的一份半年报得出的数据，截至6月底，债务总额下降了9.5%，达到5416亿元（人民币，下同，约1088亿新元），较去年年底创下的纪录高位下降约567亿元。在此之前，根据可追溯至2005年的公开数据，海航债务一直在上升。

较轻的债务负担可能会缓解海航的压力，海航一直在寻求从债务狂潮中恢复过来，其中涉及借入数百亿美元来资助从大规模入股德意志银行到曼哈顿摩天大楼的收购交易。该公司以及大连万达集团和安邦保险集团曾展开前所未有的全球资产收购狂潮，最终在债务水平不可持续的担忧之下引发中国政府的关注。而目前，这些公司正在扭转这一局面。

据彭博计算，海航今年已出售超过1161亿元的资产，其中大部分所得来自出售希尔顿全球控股股份及资产剥离。该公司已同意出售Avolon Holdings Ltd.和连锁酒店丽笙酒店价值数十亿美元计的股票，资产处置尚没有结束。此前据知情人士透露，海航还寻求出售在美国、伦敦和中国的物业。

但挑战比比皆是。海航仍然承担着全球最大的利息支出。根据彭博截至周六编制的数据，利息支出较之前创下的纪录水平减少了7.4%，但在亚洲非金融公司中仍排在最高位。去年在亚洲，海航利息支出也排名第一。

其现金、现金等价物和短期投资降至1281亿元人民币，不足以覆盖海航的短期债务。总债务数字在亚洲非金融公司中也属于最大的，是同属中国企业集团复星国际的三倍多。

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