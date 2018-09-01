北京发布金融突发事件应急预案

北京市近日编制了《北京市金融突发事件应急预案》，并已经以市应急委名义正式印发实施。

据中新网报道，北京是国家金融管理部门、金融企业总部、大型国际金融组织和重要金融基础设施所在地，做好金融突发事件应急处置工作对于维护首都金融安全稳定意义重大。金融领域风险点多面广，隐蔽性、复杂性、突发性、传染性、危害性强，发生重大金融突发事件如应对处置不当，将对首都经济金融安全和社会和谐稳定造成巨大影响，甚至迅速波及中国其他地区、相关行业领域，触发系统性金融风险。

依据《中国突发事件应对法》《中国中国人民银行法》《中国商业银行法》《中国银行业监督管理法》《中国证券法》等法律法规及有关规定，北京市编制了《预案》，是保障首都金融体系乃至全国金融体系安全、守住不发生系统性金融风险底线的迫切需要。

报道称，《预案》共八章，包括了总则、组织指挥体系与职责、监测与预警、金融突发事件的等级、金融突发事件应急处置程序、后期处置、应急保障、附则及附件。《预案》明确处置金融突发事件的职责和分工，建立金融突发事件应急工作体系，健全快速反应机制，还明确了由市金融服务工作领导小组统一领导全市金融突发事件应急处置工作，确定了其具体职责。

《预案》突出金融风险监测防范，把主动防范化解系统性金融风险摆在突出重要位置，强化了金融风险监测、风险评估、风险防范、预警响应的内容。值得一提的是，《预案》还重点考虑金融突发事件行业属性，坚持“管行业必须管风险”，与中央金融监管部门在京派驻机构协同合作，加强本市相关部门监管协作，构建分级负责、分类处置、综合协调的金融突发事件应对体系，完善应急响应处置措施。



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