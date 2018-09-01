台行政院：执行死刑 与转移焦点毫无关联

台湾行政院发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）今日回应外界批评法务部执行死刑是“拿人头换选票”，她说，这“把生命看得太过于廉价”，而且执行死刑与总统生日、转移社会大众的焦点毫无关联。

据台湾自由时报报道，谷辣斯·尤达卡表示，这是完全错误的说法，也是不需要的联结，对法务部非常不公平，“而且把生命看得太过于廉价”，希望社会大众不要有这种不必要的、过度恶意的联结，行政院也尊重法务部在现有法治制度下所做出的判断与决定。

至于赖清德是在执行死刑时才知情？谷辣斯·尤达卡证实“几乎在同一时间”，她说，法务部是在决定之后才告知行政院，行政院得知之后，也尊重法务部的判断。至于未来会否再执行死刑，行政院将尊重法务部衡量全局、法治制度、社会期待或舆论的状况下做出最精准的判断。

因执行死刑的日期碰巧是台湾总统蔡英文的生日，也引起热议，谷辣斯·尤达卡说，这也是非常恶意的联结，因为法务部不知道8月31日是谁的生日，希望社会大众能冷静看待这件事情。

谷辣斯·尤达卡强调，过去这段时间，许多“去脉络化”、过度简化、拼贴的讯息，已经让社会大众非常不安，大家应该都看得很清楚，也希望民众理性对待。死刑的执行，与总统的生日、是否希望转移社会大众的焦点，是毫无关联的。

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