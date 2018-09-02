前扁办主任：民进党年底可能会丢掉七县市

民进党在2014县市长选举大赢，拿下13席。曾任陈水扁办公室主任的政治评论员陈淞山昨天（9月1日）却预言，年底选举，最差的状况，民进党可能会丢掉宜兰县、澎湖县、彰化县、嘉义市、嘉义县、云林县、台中市等7席县市长。

据中时电子报报道，陈淞山接受中评社采访时分析指出，民进党执政县市一级危险区是宜兰县、澎湖县，失去机会最大。其中澎湖县是公教选票比例较高地区，此次因为年金改革的问题，对现任县长陈光復选情相当不利。

二级危险区是嘉义市、云林县、台中市、彰化县。由于国民党分裂，嘉义市长参选人黄敏惠和脱党参选的嘉义市议长萧淑丽，和寻求连任的民进党籍嘉义市长涂醒哲，三足鼎立，而目前国民党并没有多少资源去摆平萧淑丽，对被外界看衰的涂醒哲而言，较有胜算。

至于嘉义县，由于副县长吴芳铭退出民进党登记参选，选情可能会有变化。民进党立委陈明文过去打破蓝绿，把国民党在地方或民进党桩脚收编，不过目前张花冠还无法全部接受陈的力量。因此接下来的变数，就是要评估张花冠的影响力到底有多大。

陈淞山表示，至于国民党执政县市新竹县，国民党立委林为洲退选后，基本上还是民国党主席徐欣莹与国民党县长参选人杨文科对决，民进党郑朝方根本没有机会。而台东县，虽然国民党籍的前台东县长邝丽贞突然登记参选，但终究对选情无太大影响，民进党刘棹豪机会还是不大，国民党县长参选人饶庆铃当选机会还是比较大。

早报订户新闻，更多精彩等着您！