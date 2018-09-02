网曝阿里员工因租住“自如甲醛房”得白血病去世

据中国之声《新闻纵横》报道，昨天(1日)，一篇名为《阿里P7员工得白血病身故，生前租了自如甲醛房》的文章在微信朋友圈中疯传，文中提到，7月13号，一位化名“安时”的阿里员工在北京因急性髓系白血病离世，其原因指向他入职时在杭州租住的自如房间。在他过世后，他的家人检测了他租住的自如房，结果显示，甲醛超标。

“自如”是链家地产经纪有限公司旗下的互联网房屋租赁平台，昨天(1日)中午，链家董事长左晖对此回应称，“所有的批评我们都会收下，所有的责任我们都会承担”。自如方面稍早前发布的文字声明中则称：此事事关重大，一方面需要考虑相关内容对逝者家人造成的影响和压力，另一方面也需要客观、全面调查。

这早已不是自如第一次被曝出甲醛超标。早在2017年，媒体就报道过自如等中介收房后快速装修出租，因装修通风期太短、材料材质等原因导致甲醛严重超标，导致租客出现明显病症。

8月31号，自如曾针对其房屋甲醛超标问题发布一份承诺书称，9月1号起，将下架全国九城全部首次出租房源，待CMA认证机构检验合格后再行上架。自如表示，未来所有新增房源都将100%检测合格后上架出租，并在自如App详情页展示检测合格报告。此外，对于2018年6月1号后入住自如首次出租房源的租客，如对室内空气质量有疑问，可向自如申请免费空气质量检测。如果存在房源空气质量超标问题，可以选择无条件退租、换租，或者在空气质量治理合格后入住等方式。

针对此前多家媒体曝光的自如公寓甲醛超标的问题，自如相关人士曾向中国之声记者回应称：“引发空气甲醛含量变化的原因有很多，每套房屋的装修配置不同，通风时长不同，以及季节性气温变化等原因。”自如方面还回应称，将“从根本上改进”，并在“2018年升级全线产品品质，满足国标基础上对标国际标准。”但对于如何做好品控的疑问，自如方面没有给出进一步的解释。

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