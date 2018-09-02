中国下周推外币拆借报价行业务

中国外汇交易中心周五（31日）称，将于9月3日（下周一）推出外币拆借报价行业务。交易中心根据各报价行的报价，计算得出每一期限品种的境内美元同业拆放参考利率，并于每个交易日10:00通过中国货币网、交易系统等渠道发布。

据路透社报道，刊登在外汇交易中心网站的新闻稿称，此举意在进一步推动境内外币拆借市场的发展，向市场提供公允统一的境内外币拆借利率，为金融机构交易和定价提供更多便利。

新闻稿称，根据相关通知，经外币拆借会员自愿申请、交易中心综合评估，确定20家银行为首批外币拆借报价行，可通过交易中心系统提供报价

每个交易日上午9:00至9:45，报价行通过交易中心系统提供基于市场行情的以单利计息、无担保、批发性的美元拆出利率。报价品种包括O/N、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年共八个标准期限（美元节假日无O/N报价）。

交易中心根据各报价行的报价，剔除最高、最低各两家报价，对其余报价进行算术平均后，计算得出每一期限品种的境内美元同业拆放参考利率（CFETSUSD Interbank Reference Offered Rate, USD CIROR）。

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