广西贺州市遭遇强降雨 洪水致1.4万余人受灾

受强降雨影响，9月1日，广西贺州市15个村落出现洪水灾情，导致1.4万余人受灾，当地武警、消防以及政府相关部门正全力组织救援，暂无人员伤亡报告。

据中新网今天（2日）报道，强降雨造成贺州市八步区仁义镇内林洞河、思艾河等水位暴涨，农田和道路被淹，部分地势低洼区域出现内涝，民众房屋也有进水情况。当地政府已动员处于地势较低区域的民众疏散到地势较高的学校，消防官兵也在积极地搜救当中。

在受灾较严重的仁义镇共和村，由于受灾面积广，水流比较急，50多名武警官兵、4台冲锋舟早上7点就已经到达现场展开救援。由于当地地势低洼，树木茂盛，水流湍急，给救援工作带来一定困难，武警官兵只能由水性较好的战士游泳寻找支点，然后用绳子牵引橡皮艇前进。经过一上午的救援，紧急转移52名老人、小孩和妇女至附近临时安置点。

据悉，贺州市此轮强降雨是受季风低压影响。贺州市山洪灾害预警平台12小时降雨量统计显示，31日19时-1日7时，贺州市全市中到大雨，局部暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。

本次短时强降雨导致贺江支流林洞河仁义水文站于9月1日4时40分出现59.94米的洪峰水位，超警戒水位0.94米。9月1日凌晨2时，贺州市八步区启动洪涝灾害Ⅳ级应急响应，并根据实际情况，于9月1日4时30分升级为Ⅲ级应急响应。

截至1日下午，本次强降雨已造成贺州市八步区仁义镇和信都镇14200人受灾，转移人口2006人，倒塌房屋3户4间，农作物受灾面积759.33公顷，因灾减产粮食515吨，农林牧渔业直接经济损失599万元。目前，各地灾情还在进一步统计核实当中。

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