中国外交部非洲司前司长：外交不是买卖，中国不做这种买卖

中国外交部非洲司三位前任司长刘贵今、程涛、许镜湖昨天（1日）在2018年中非合作论坛北京峰会新闻中心就中国对非政策、中非关系和北京峰会有关情况回答记者提问。

中新网报道，程涛在回答有媒体记者针对台湾当局称中国大陆与非洲国家开展“金钱外交”并“施压”的问题时表示：“外交不是买卖，中国不做这种买卖”，

他说，与中国建交条件很简单，一是愿意和中国建交，二是承认中华人民共和国是中国唯一合法政府。

程涛表示，建交是一个政治决策，不是一项买卖。两国关系正常化以后，可以在许多方面开展合作，帮助非洲国家实现经济社会的快速发展。

他表示，台湾当局有些人指责中国大陆搞“金钱外交”，如果拿金钱去买关系，早就可以和这些国家建交，不必等到今天。台湾当局如此表述，无异于是“小人之心度君子之腹”，是“欲加之罪，何患无辞”。

刘贵今补充道，中国从来不通过施加压力和金钱收买来建立外交，“中国可以等待，也有足够耐心”。

许镜湖在回答另一媒体有关提问时表示，斯威士兰虽是非洲唯一尚未与中国建交的国家，但中国不会对斯威士兰施加压力。

她指出，一个中国原则是中国与其他国家建立外交关系的基础。在此基础上，中国已同世界上178个国家建立了外交关系，其中包括53个非洲国家。

她表示，在一个中国原则的基础上建立外交关系，是大势所趋、人心所向，也是世界潮流。她相信，今后在一个中国原则的基础上，斯威士兰迟早会加入中非友好大家庭。

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