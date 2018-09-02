42型装备亮相创历次之最  中国空军航空开放活动在长春举行 

以“追梦空天”为主题的空军航空开放活动昨天（1日）在吉林长春大房身机场举行，现场涌入近7万观众观看中国空军精彩表演。

据中新社报道，本次航空开放活动包括飞行表演、跳伞表演、航模表演、实战演示、装备静展、军营开放等环节。其中在装备静展上，42型装备亮相创历次航空开放活动之最。民众可近距离接触歼—10B、轰—6K、运—20、苏—30等先进装备，以及首次亮相航空开放活动的红旗12A地空导弹武器系统。

当天，空军航空大学“天之翼”“红鹰”两支飞行表演队、“蓝鹰”跳伞队，与空军八一飞行表演队单机表演，教—10单机表演一起亮相航空开放活动，为民众带来震撼的创新动作和技能展示。

在航空开放活动中新增加的空降兵反恐营救表演率先登场，出动2架直升机，以“空地协同，越点突击”为基本样式，采取实兵、实装、实降的方式成功实施营救行动。

“红鹰”飞行表演队今年新增6机向下开花、双机盘旋绕轴等多个创新动作，尽管难度在增加，但凭借飞行教员高超技艺完成了所有动作。

被誉为中国“蓝天仪仗队”的空军八一飞行表演队，单机表演了“四点”横滚、小速度平飞、蛇形扭转、上升多次横滚、高度1m通场、半滚倒转着陆等8个飞行动作，收获阵阵掌声。

据统计，当天活动现场共涌入近7万人观看表演。按照计划，此次空军航空开放活动将持续至2日结束。

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