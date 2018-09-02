海协会会长张志军：愿意率先与台湾同胞分享大陆机遇

海峡两岸关系协会会长张志军昨天（1日）在山东潍坊出席第24届鲁台经贸洽谈会时表示，愿意率先与台湾同胞分享大陆发展机遇。

据中新网报道，张志军指出，大陆真心实意为台胞台企办实事、办好事，岛内却频频出现蓄意抹黑和阻拦的声音，民进党当局多次对此设障干扰，甚至故意制造事端，对在两岸经营的企业进行政治操弄，挑动两岸民众对立，遭到两岸同胞的强烈谴责和共同反对。事实证明，两岸关系和平发展符合两岸同胞的共同利益，只有两岸关系好，台湾民众才会好，台湾才会有前途。

张志军强调，大陆坚定不移坚持“九二共识”、反对“台独”；坚定不移扩大深化两岸交流合作；坚定不移为两岸同胞谋福祉；坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴。两岸同胞是血脉相连的骨肉兄弟，两岸是割舍不断的命运共同体。大陆始终对台湾同胞热切牵挂，真心关切台湾同胞的需要和未来发展，愿意率先与台湾同胞分享大陆发展机遇。

他表示，大陆经济运行质量效益不断提升，市场需求和潜力巨大，各项改革红利持续释放，从长期看，大陆经济长期向好的基本面没有改变；从横向看，大陆是全球最富有活力的经济体之一。

张志军介绍说，多年来，我们紧扣广大台胞台企需求，为台湾同胞办实事、做好事、解难事，持续推出一系列政策举措。大陆今年2月发布促进两岸经济文化交流合作的“31条措施”，大力推进台胞、台企“同等待遇”；应金门人民多年期盼，大陆秉持“以人民为中心”理念，克服“台独”势力阻挠干扰，推动福建向金门供水工程于8月初正式通水；9月1日起《港澳台居民居住证申领发放办法》正式实施，台湾同胞可就近申领台湾居民居住证，享受3项权利、6项基本公共服务和9项便利，在居住地享受到与大陆居民基本相同的公共服务和便利。

张志军呼吁，在两岸同胞关系更密切、交流更深入、利益更融合的今天，希望大家共担民族大义，心往一处想，力往一处使，共同反对一切“台独”分裂行径，共同维护两岸关系和平发展大局，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

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