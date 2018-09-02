厦门大学通报“田佳良事件”处置情况：开除党籍、退学

厦门大学官网消息，9月1日下午，厦门大学召开全校中层正职干部会议，对于“田佳良事件”后续调查处置情况，会议通报称，已依纪给予田佳良开除党籍处分，同时，学院提出中止田佳良博士培养、给予退学处理的意见。目前，田佳良已经办理了退学离校手续。

据中新网报道，厦门大学称，“田佳良事件”发生后，学校坚持教育转化和严肃处理并行，依法依规、分段处置。4月23日，就田佳良发表错误言论行为，学校有关单位依据党纪校规给予其留党察看一年、留校察看一年的处分。在辽宁师范大学认定田佳良本科学习期间发表论文存在学术不端行为后，学校启动进一步的党纪、学籍处理。鉴于田佳良在留党察看期间又被发现有学术不端行为，8月15日，环境与生态学院党委依纪给予田佳良开除党籍处分。同时，学院提出中止田佳良博士培养、给予退学处理的意见，学校研究同意田佳良退学。目前，田佳良已经办理了退学离校手续。

会议还要求，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，切实担负起意识形态工作主体责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

事情源于今年4月，田佳良以“@洁洁良”的网名在新浪微博上发表言论，针对某活动现场观众留下大量垃圾，她写道：“恶臭你支！”后来又与一些网民互骂，引发争议。

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