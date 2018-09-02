高铁西九龙站首次开放 港民期待“一地两检”带来便捷出行

9月1日是广深港高铁香港段起点站西九龙站首次向公众开放的日子。尽管一早下起大雨，但市民的热情不减，不少人提前一两个小时就到设在地铁柯士甸站的参观入口处等候入场。

据新华社报道，广深港高铁香港段定于9月23日正式通车。为让市民提前了解高铁香港段的设施和服务，西九龙站在1日和2日举办连续两天、总共4场公众开放活动，为约两万名市民提供参观机会。

上午10时，首场开放活动开始，参观者通过柯士甸站与西九龙站相连的人行天桥入场。一进入西九龙站，有人环顾一圈后赞叹“好大”“好靓”；有人在带有“动感号”列车车头图案的西九龙站标志前自拍；也有人直奔自动售票机、验票入闸机等设备，向工作人员咨询使用方法。

开放活动在西九龙站的地面大堂和地下一层票务大堂举行。除了参观站内设施以外，市民还可通过设在场内的多处展板和显示屏，了解高铁站点和线路、西九龙站和“动感号”列车概况，以及即将在西九龙站内实施的“一地两检”便捷通关程序。

参观者中不少人全家出动，市民洪先生抱着3岁的小儿子观看展板上的“动感号”照片，他的妻子则陪着７岁的大儿子玩“搭高铁要带什么”互动游戏。

场内设有多个以高铁为主题的互动游戏摊位和拍照点，每个摊点前都排起长队。设在人工售票柜台前的拍照点尤其受欢迎，参观者可依次到售票窗前与票务人员互动，体验购票流程，并持样票留影。

距离售票柜台拍照点不远处，一套“动感号”列车模型吸引了不少“火车迷”。中学四年级的梁同学举着相机绕着模型拍了一圈后告诉记者，他从施工阶段就开始关注高铁香港段的进展，非常期待乘搭“动感号”。“我在内地坐过高铁，感觉舒适快捷。‘动感号’的设计富有现代感，相信将带来更好的出行体验。”

同样被“动感号”模型吸引的市民黄先生说，“动感号”外形现代，车上设施先进，让他期待。在他看来，西九龙站实施“一地两检”通关程序，还设有专售内地段车票的票务柜台，将便利香港市民到内地旅行，有助加强香港与内地的联系和交流。

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